Россия применила новую тактику. В ОК Юг рассказали детали ночной атаки Shahed на Одесскую область 4 апреля, 12:25 Россия использовала новую тактику во время атаки дронами на Одесскую область (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Россия применила новую тактику при атаке дронами Shahed на Одесскую область в ночь на вторник, 4 апреля.



Об этом в комментарии 24 каналу сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, в отличие от предыдущих атак, в этот раз Россия концентрировалась не на севере и северо-востоке, а именно на юге.

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Кроме того, количество запущенных дронов превышало средние показатели.

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Также РФ прибегла к новой тактике запуска с целью сделать иранские дроны как можно менее заметными для украинской ПВО.

«На этот раз они использовали новую тактику, пытаясь обойти нашу ПВО. В частности, направили Shahed с восточного побережья Азовского моря и на достаточно низкой высоте. Это для того, чтобы они были максимально незаметны на подходах. Поэтому и воздушная тревога была объявлена уже во время работы ПВО», — заявила Гуменюк.

4 апреля российские оккупанты совершили атаку с помощью дронов Shahed с южного направления. Всего зафиксировали до 17 пусков ударных БпЛА, предположительно, с района восточного побережья Азовского моря.

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг уничтожены 14 Shahed.