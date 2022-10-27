Удар РФ по Запорожью: оккупанты применили РСЗО Смерч, поврежден объект инфраструктуры

27 октября, 08:38
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После удара РФ по Запорожью были обесточены объекты инфраструктуры (Фото:ГСЧС)

После удара РФ по Запорожью были обесточены объекты инфраструктуры (Фото:ГСЧС)

В результате удара войск РФ по Запорожью в ночь на четверг, 27 октября, поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, для удара по окраинам областного центра российские оккупанты применили РСЗО Смерч.

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«Ночью враг атаковал окрестности областного центра. По предварительной информации, это было три снаряда реактивных систем залпового огня Смерч. Пострадавших нет», — отметил глава ОВА.

https://www.youtube.com/watch?v=C92jYZgQbnI

Старух добавил, что на объекте инфраструктуры возник пожар, спасателям удалось его ликвидировать.

В ночь на 27 октября войска РФ нанесли удар по Запорожью. В мэрии сообщили, что ряд объектов инфраструктуры остались без электроснабжения. В некоторых зданиях вылетели стекла.

РФ атакует Запорожье практически ежедневно, ракеты попадают в жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Запорожье РСЗО Смерч Война России против Украины

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