Удар РФ по Запорожью: оккупанты применили РСЗО Смерч, поврежден объект инфраструктуры 27 октября, 08:38 После удара РФ по Запорожью были обесточены объекты инфраструктуры (Фото:ГСЧС)

В результате удара войск РФ по Запорожью в ночь на четверг, 27 октября, поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, для удара по окраинам областного центра российские оккупанты применили РСЗО Смерч.

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«Ночью враг атаковал окрестности областного центра. По предварительной информации, это было три снаряда реактивных систем залпового огня Смерч. Пострадавших нет», — отметил глава ОВА.

Старух добавил, что на объекте инфраструктуры возник пожар, спасателям удалось его ликвидировать.

В ночь на 27 октября войска РФ нанесли удар по Запорожью. В мэрии сообщили, что ряд объектов инфраструктуры остались без электроснабжения. В некоторых зданиях вылетели стекла.

РФ атакует Запорожье практически ежедневно, ракеты попадают в жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

