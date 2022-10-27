Оккупанты вновь ударили по Запорожье: часть объектов обесточены

27 октября, 01:25
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Последствия обстрелов Запорожья (Фото:REUTERS/Stringer)

Последствия обстрелов Запорожья (Фото:REUTERS/Stringer)

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что ночью российские войска вновь ударили по Запорожью.

Он отметил, что в результате обстрела окраин города начался пожар. Часть объектов инфраструктуры обесточены.

«В настоящее время объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения. В некоторых зданиях вылетели стекла. Работы продолжаются. Информация уточняется», — сообщил Куртев.

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https://www.youtube.com/watch?v=2OhHjL25Ao4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожье Война в Украине Война России против Украины

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