Оккупанты вновь ударили по Запорожье: часть объектов обесточены 27 октября, 01:25 Последствия обстрелов Запорожья (Фото:REUTERS/Stringer)

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что ночью российские войска вновь ударили по Запорожью.

Он отметил, что в результате обстрела окраин города начался пожар. Часть объектов инфраструктуры обесточены.

«В настоящее время объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения. В некоторых зданиях вылетели стекла. Работы продолжаются. Информация уточняется», — сообщил Куртев.



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