Оккупанты вновь ударили по Запорожье: часть объектов обесточены
Последствия обстрелов Запорожья (Фото:REUTERS/Stringer)
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что ночью российские войска вновь ударили по Запорожью.
Он отметил, что в результате обстрела окраин города начался пожар. Часть объектов инфраструктуры обесточены.
«В настоящее время объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения. В некоторых зданиях вылетели стекла. Работы продолжаются. Информация уточняется», — сообщил Куртев.