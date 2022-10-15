Удары РФ по Запорожью: оккупанты выпустили четыре дрона и десять ракет, повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома

15 октября, 08:58
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Оккупанты ударили по объектам энергетической инфраструктуры Запорожья (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

Оккупанты ударили по объектам энергетической инфраструктуры Запорожья (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

Ночью и утром 15 октября войска РФ атаковали Запорожье четырьмя дронами-камикадзе и десятью ракетами С-300.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, в результате ударов иранскими дронами повреждены объекты инфраструктуры. Возникли пожары, которые были вовремя локализованы спасателями.

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Утром российские оккупанты выпустили по областному центру десять ракет С-300. Ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры подверглись разрушениям.

И.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев добавил в Telegram, что взрывной волной поврежден 21 многоквартирный дом, 15 домов частного сектора, учебное заведение и автостоянка.

https://www.youtube.com/watch?v=MqDRFjcOCOc&feature=emb_title

Коммунальные службы уже начинают работать и устранять последствия прилетов.

Обошлось без жертв и пострадавших.

В ночь на 15 октября российские оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе, попав в объекты инфраструктуры.

Утром областной центр пережил ракетный удар.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Запорожье Ракетные удары Война России против Украины дроны-камикадзе

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