В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников армии РФ, в Запорожье раздавались взрывы

8 октября, 23:26
Мобильная группа ППО в Киевской области (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Мобильная группа ППО в Киевской области (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Вечером среды, 8 октября, армия РФ запустила ударные беспилотники в сторону Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

Сейчас воздушная тревога объявлена в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, а также в некоторых районах Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областей.

В 23:02 глава Запорожской ОГА сообщил, что российские оккупанты ударили по Запорожскому району.

«В результате обстрела поврежден инфраструктурный объект. Предварительно, люди не пострадали», — написал он.

До этого Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели и пусках управляемых авиабомб авиацией РФ на Запорожье.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua
