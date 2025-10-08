«Отличный результат». В ВСУ показали, как сбивают российские шахеды с помощью ЗРК Mistral — видео
ЗРК Mistral сбивает российские шахеды в Украине (Фото: Скриншот из видео Силы обороны юга/Telegram)
Украинские военные показали, как сбивают российские шахэды с помощью зенитно-ракетного комплекса Mistral.
Соответствующее видео опубликовали Силы обороны юга в среду, 8 октября.
В ВСУ отметили, что украинские защитники «демонстрируют высокую эффективность» ЗРК Mistral на фронте.
Эти комплексы предназначены для поражения вражеских самолетов и вертолетов, но они также успешно сбивают ударные дроны РФ.
По данным Сил обороны юга, во время одного дежурства бойцы 39-й отдельной бригады береговой обороны показали «отличный результат», уничтожив три дрона-камикадзе.
Mistral — это современный ЗРК для поражения вертолетов и самолетов, который разработали во Франции. Комплекс был принят на вооружение в 1987 году, а в 2000-м модернизирован до версии Mistral 2.
Он доступен как в портативном варианте, так и для использования на стартовых платформах для транспортных средств, кораблей и вертолетов.