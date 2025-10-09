Армия РФ атаковала Запорожский район: поврежден объект инфраструктуры, фиксируются проблемы с электроснабжением
Последствия российского удара по Запорожскому району вечером 8 октября (Фото: Иван Федоров/Telegram)
Поздно вечером среды, 8 октября, российские оккупанты ударили по Запорожскому району. В результате атаки поврежден инфраструктурный объект, зафиксированы частичные проблемы с электроснабжением. По меньшей мере один человек пострадал.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Враг продолжает наносить удары по Запорожскому району. Повреждены частные дома. Есть частичные проблемы с электроснабжением. Как только ситуация с безопасностью позволит энергетики приступят к ликвидации», — отметил он.
Российская атака на Запорожскую область продолжается.