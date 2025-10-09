Армия РФ атаковала Запорожский район: поврежден объект инфраструктуры, фиксируются проблемы с электроснабжением

9 октября, 00:06
Последствия российского удара по Запорожскому району вечером 8 октября (Фото: Иван Федоров/Telegram)

Поздно вечером среды, 8 октября, российские оккупанты ударили по Запорожскому району. В результате атаки поврежден инфраструктурный объект, зафиксированы частичные проблемы с электроснабжением. По меньшей мере один человек пострадал.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Враг продолжает наносить удары по Запорожскому району. Повреждены частные дома. Есть частичные проблемы с электроснабжением. Как только ситуация с безопасностью позволит энергетики приступят к ликвидации», — отметил он.

Российская атака на Запорожскую область продолжается.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Запорожская область Запорожье Война России против Украины

