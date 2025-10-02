Россия ночью ударила шахедами по Буче, возник пожар. Спасатели показали последствия атаки — фото

2 октября, 08:11
Последствия российского обстрела города Буча в Киевской области, 2 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Киевщины)

Последствия российского обстрела города Буча в Киевской области, 2 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Киевщины)

В городе Буча Киевской области в результате российского обстрела в ночь на четверг, 2 октября, загорелось двухэтажное здание санатория, которое не функционирует. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели ликвидировали огонь на площади 600 квадратных метров в 02:13. В результате атаки пострадал мужчина 1977 года рождения, сообщила ГСЧС.

Фото: ГСЧС Киевщины
Фото: ГСЧС Киевщины

Киевская ОВА ранее уточняла, что 50-летний мужчина получил осколочное ранение ноги, он госпитализирован в местную больницу.

Фото: ГСЧС Киевщины

Ночью сообщалось о шахеды на Киевщине, работала ПВО.

Вечером 1 октября Киевская ОВА сообщила о российском ударе дронами по энергетическому объекту города Славутич, в результате чего около 20 тысяч местных жителей остались без электроснабжения. Минэнерго сообщило об обесточивании Чернобыльской АЭС. Впоследствии питание станции восстановили.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Буча Киевская область Война России против Украины атака шахедов ГСЧС шахеды

