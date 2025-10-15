Массированная атака на Днепропетровскую область: в Павлограде и Каменском ночью возникли пожары, в регионе ввели экстренные отключения света

15 октября, 07:57
Поделиться:
В Днепропетровской области в результате массированной атаки дронами повреждены объекты энергетики 15 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Днепропетровской области)

В Днепропетровской области в результате массированной атаки дронами повреждены объекты энергетики 15 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Днепропетровской области)

Войска страны-агрессора России в ночь на среду, 15 октября, массированно атаковали Днепропетровскую область дронами, повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

В результате атаки пострадал 19-летний парень, его госпитализировали.

В Павлограде, Каменском и Славгородской громаде Синельниковского района возникли пожары. Кроме энергетических объектов, повреждены транспортное и промышленное предприятия.

Реклама

ГСЧС Днепропетровской области
Фото: ГСЧС Днепропетровской области
Читайте также:
Удары по энергетике становятся более интенсивными: РФ нацелилась на меньшие региональные объекты, не прикрытые Patriot — анализ ISW

Компания ДТЭК впоследствии сообщила, что в Днепропетровской области по команде Укрэнерго введены экстренные отключения света.

По данным ОВА, противовоздушная оборона Украины сбила над областью ночью 37 дронов.

Ночью в ряде регионов объявляли тревогу из-за угрозы шахедов. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении дронов курсом на Павлоград и Днепр.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Энергетика Днепропетровская область Павлоград Война России против Украины Каменское шахеды атака шахедов атаки России на энергосистему

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies