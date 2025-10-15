Россия ночью атаковала БпЛА, на Днепропетровщине и Харьковщине были слышны взрывы
Российские ракеты и беспилотники нанесли удар по Киеву 28 сентября (Фото: REUTERS/Владислав Содель)
В ночь на 15 октября в ряде украинских городов слышны взрывы. Россия начала очередную атаку БпЛА.
02:16 Суспільне сообщает, что серия взрывов прогремела в Изюме на Харьковщине.
По данным Суспільного в Павлограде и Каменском Днепропетровской области слышны звуки взрывов. Аналогичные сообщения поступают и из Харькова, где взрыв произошел, вероятно, за пределами города.
По данным Воздушных сил ВСУ, украинские города находятся под массированной атакой ударных БпЛА.
Группы дронов движутся:
курсом на Полтаву;
на Павлоград;
мимо Никополя — в северо-восточном направлении;
на Запорожье;
на Каменское и Днепр.
В Воздушных силах сообщают, что Каменское находится под массированной атакой ударных БпЛА.
Силы ПВО работают над уничтожением вражеских дронов.