Россия ночью атаковала БпЛА, на Днепропетровщине и Харьковщине были слышны взрывы

Российские ракеты и беспилотники нанесли удар по Киеву 28 сентября (Фото: REUTERS/Владислав Содель)

В ночь на 15 октября в ряде украинских городов слышны взрывы. Россия начала очередную атаку БпЛА.

02:16 Суспільне сообщает, что серия взрывов прогремела в Изюме на Харьковщине.

По данным Суспільного в Павлограде и Каменском Днепропетровской области слышны звуки взрывов. Аналогичные сообщения поступают и из Харькова, где взрыв произошел, вероятно, за пределами города.

Реклама

По данным Воздушных сил ВСУ, украинские города находятся под массированной атакой ударных БпЛА.

Группы дронов движутся:

курсом на Полтаву;

на Павлоград;

мимо Никополя — в северо-восточном направлении;

на Запорожье;

на Каменское и Днепр.

Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах сообщают, что Каменское находится под массированной атакой ударных БпЛА.

Силы ПВО работают над уничтожением вражеских дронов.