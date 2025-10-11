ПВО Украины ночью обезвредила 54 дрона из 78, зафиксировано попадание на шести локациях — Воздушные силы ВСУ

11 октября, 09:33
Воздушные силы ВСУ сбили 54 российских дронов из 78 (Фото: REUTERS/Stringer)

Воздушные силы ВСУ сбили 54 российских дронов из 78

В ночь на 11 октября армия страны-агрессора совершила атаку 78 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, более 40 из них были шахедами.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Оккупанты запускали по Украине дроны с направлений Орел, Миллерово, Курск (РФ) и Чауда (временно оккупированный Крым).

Нападение отражали подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 подразделения ПВО сбили или подавили 54 вражеских дрона различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на шести локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве все еще находятся несколько вражеских дронов, предупредили в Воздушных силах.

Воздушные силы ВСУ
Фото: Воздушные силы ВСУ

В ночь на 11 октября Одессу и Одесскую область атаковали ударные БПЛА, в городе частично исчезли свет и вода.

В Чугуеве на Харьковщине оккупанты нанесли массированный удар дронами, в результате которого вспыхнул пожар и временно отключили электроснабжение. Один местный житель пострадал, медики оказали помощь на месте.

