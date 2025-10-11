Ночная атака РФ: вражеские дроны атакуют несколько регионов Украины

Российские ракеты и беспилотники нанесли удар по Киеву 28 сентября (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

В ночь на 11 октября российские войска запустили ударные беспилотники по территории Украины. Под огнем — сразу несколько областей.

По сообщениям Воздушных сил и местных властей, несколько групп БпЛА зафиксировано в районе Чугуева на Харьковщине. Новые группы дронов движутся мимо Седнева в направлении Чернигова, а также через Ахтырку курсом на Полтавщину.



На Черниговщине зафиксирован пролет беспилотников в районе Новгород-Северского, а на Харьковщине — вблизи Лозовой.

Отдельные группы дронов замечены также над акваторией Черного моря, откуда они держат курс в направлении Одесской области — в частности Одессы и Черноморска.

Силы ПВО работают по целям в нескольких регионах. Информация о возможных разрушениях или пострадавших пока уточняется.