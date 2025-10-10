Мужчина набирает воду в Киеве после атаки РФ, 10 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

В Украине продолжается ликвидация последствий российской атаки в ночь на пятницу, 10 октября . В Киеве уже полностью восстановили водоснабжение во всех районах, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

В Минэнерго сообщили, что по состоянию на 20:00 продолжается заживление потребителей на Левом берегу Киева.

По словам Свириденко, также уже запустили инфраструктуру водоснабжения в Кировоградской области, поэтому вода везде будет в кранах до утра.

Премьер добавила, что в течение дня энергетики полностью восстановили электроснабжение в Черкасской области, а в Донецкой области отменили графики аварийных отключений.

В Киеве работы еще продолжаются — с ночи уже запитано 540 тысяч потребителей. В то же время аварийные отключения продолжают применяться в отдельных районах столицы, а также в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях.

В Днепропетровской области и Запорожье отключения действуют только для промышленных потребителей, а в Черниговской области продолжают действовать графики почасовых отключений.

«Получаю регулярные отчеты от Вице-премьер-министра по восстановлению Украины, Министра энергетики и Министра внутренних дел. Постоянно координируем работу с общинами и ОВА. Благодарна всем, кто целый день работает над ликвидацией последствий атак и обеспечивает жизнедеятельность нашей страны», — отметила Свириденко.

Ранее глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Киеве уже вернули электричество 540 тысячам потребителей. Утром в столице не было света в более 5800 домов, воды — в более 7000 домов.

По его словам, в Киеве работают пункты несокрушимости, бюветы, организован подвоз воды. Работа транспорта восстановлена. В Печерском районе после российской атаки целый день работал гуманитарный штаб.

После российской атаки в ДТЭК сообщили о частичном обесточивании Киева, также в столице были перебои с водоснабжением. В результате атаки в Киеве пострадали 12 человек, в Печерском районе осколки шахеда попали в многоэтажку, также последствия удара фиксируют в Голосеевском, Деснянском и Подольском районах.

Из-за отсутствия света метрополитен и наземный общественный транспорт столицы курсировали с изменениями. Школы и детские сады частично перевели в режим пунктов несокрушимости, они перешли на дистанционное обучение.