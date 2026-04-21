Военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады СБС Серж Марко в интервью Radio NV рассказал, что с технической точки зрения для российских оккупантов вполне реально управлять шахедами в Киевской области с территории Беларуси.

«Наша проблема в том, что Киев находится сравнительно недалеко до границы с РФ, и со стороны Беларуси могут устанавливать станции ретрансляции. Эти модули на шахедах, которые могут создавать Mesh-сеть, они в хороших условиях на расстоянии 150−170 км имеют связь. Поэтому управлять шахедами и через них строить Mesh-сеть в Киевской области абсолютно реально чисто технически», — отметил Серж Марко в эфире Radio NV, комментируя удар реактивными шахедами по дому советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова с позывным Флеш.

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Он объяснил, что башни, с которых осуществляется управление шахедами, обнаруживают украинские средства РЭБ, после чего осуществляется операция по их уничтожению.

«По данным объективной разведки находится место этого модема и оно уничтожается, как правило, каким-то барражирующим боеприпасом, дроном. Но это не гарантирует, что при следующей атаке через неделю такой модуль управления не появится на какой-то соседней вышке, башне, где угодно, и после этого он не будет снова транслировать сигнал и получать со следующего шахеда. Мы это можем понять и уничтожить [вышку] уже после того, как они вылетели, долетели и сделали свою работу», — добавил военный.

В ночь на понедельник, 20 апреля, войска страны-агрессора России направили реактивные шахеды на Киевскую область, четыре из них атаковали дом советника министра обороны Украины, эксперта в области военных радиотехнологий Сергея Бескрестнова (позывной Сергей Флеш).

Флеш заявил, что один из российских дронов врезался в стену его дома. Помещение полностью разрушено, а сам советник министра оказался в больнице. Он не уточнил свое состояние, но опубликовал фотографию, где он лежит на больничной койке с повязкой на голове.

Впоследствии Флеш вышел в эфир телемарафона Єдині новини, назвав «большой удачей» то, что он остался жив. Он также рассказал, что два из четырех БпЛА были сбиты силами ПВО. Шахед, попавший в его дом, управлялся с территории РФ.