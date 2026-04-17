Атаки пятый день подряд: Россия ударила по Днепру, повреждено транспортное предприятие — фото

17 апреля, 08:15
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В Днепре после удара БпЛА поврежден общественный транспорт, 17 апреля 2026 года (Фото: Днепропетровская ОВА)

В Днепре после удара БпЛА поврежден общественный транспорт, 17 апреля 2026 года (Фото: Днепропетровская ОВА)

Войска страны-агрессора России утром в пятницу, 17 апреля, атаковали шахедами Днепр. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В результате удара возник пожар, повреждено транспортное предприятие. По данным областной администрации, пострадавших нет.

Обновлено в 08:14. Ганжа добавил, что в результате утренней атаки повреждена городская инфраструктура, изуродован троллейбус.

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Впоследствии он сообщил об одном пострадавшем — это 29-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

Днепропетровская ОВА
Фото: Днепропетровская ОВА
Днепропетровская ОВА
Фото: Днепропетровская ОВА

Воздушные силы ВСУ предупреждали об ударных БпЛА на Днепр и область около 05:40.

Днепропетровская ОВА
Фото: Днепропетровская ОВА
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Днепропетровская ОВА
Фото: Днепропетровская ОВА

Россияне пятый день подряд атакуют Днепр, начиная с 13 апреля.

Накануне, 16 апреля, город подвергся массированному удару, в результате чего погибли пять человек, пострадали — 26. Повреждены офисное и административное здания, жилые дома, предприятие, художественный музей и автомобили. На нескольких локациях возникли пожары, в частности частично разрушены пятиэтажка и частный дом.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Город Днепр Война России против Украины атака шахедов шахеды

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