Бои на Донбассе: войска РФ застряли на нескольких направлениях и истощают свои силы 6 апреля, 10:35 В ВСУ рассказали о боях на Донбассе (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Российские оккупационные войска на востоке Украины застряли на нескольких направлениях и истощают свои силы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Если говорить о стратегических наступательных операциях, то тем более. Они завязли на нескольких направлениях и пытаются штурмовать, но безрезультатно», — отметил он.

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По его словам, в течение последних месяцев оккупантам не удалось добиться ни одного оперативно-тактического достижения.

«В частности, тот же Бахмут фактически девять месяцев они не могут взять. Это один из ярких маркеров „способности“ генерала Герасимова проводить операции такого уровня», — сказал Череватый.

Он добавил, что Москва и дальше будет придумывать новые «дедлайны» по захвату Донецкой и Луганской областей и продолжать попытки оккупировать Донбасс, однако ВСУ «в очередной раз докажут, что они могут эти даты абсолютно нивелировать».

5 апреля западные официальные лица заявили, что российские силы добились «очень медленного прогресса» в Бахмуте за последние шесть месяцев, несмотря на ввод большого количества солдат и огромные потери.

