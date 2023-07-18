Оккупанты за сутки 39 раз обстреляли Сумскую область: есть погибшие и раненые

18 июля, 06:43
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Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)

Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российская армия 39 раз обстреляла Сумскую область.

Для ударов вражеские войска использовали минометы, артиллерию и БПЛА. Всего было зафиксировано 252 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Новослободская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская общины.

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В Белопольской общине в результате обстрелов погибли два человека, 10 человек были ранены. Также есть значительные разрушения.

В других громадах также в результате обстрелов были повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и другой транспорт.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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