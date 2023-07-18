Оккупанты за сутки 39 раз обстреляли Сумскую область: есть погибшие и раненые
Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)
Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российская армия 39 раз обстреляла Сумскую область.
Для ударов вражеские войска использовали минометы, артиллерию и БПЛА. Всего было зафиксировано 252 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Новослободская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская общины.
В Белопольской общине в результате обстрелов погибли два человека, 10 человек были ранены. Также есть значительные разрушения.
В других громадах также в результате обстрелов были повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и другой транспорт.