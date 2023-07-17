Россияне обстреляли Белополье в Сумской области. Есть разрушения, погибшие и раненые — ОВА
Российские оккупанты обстреляли Белополье Сумской области (Фото:Николай Зарко/Белополье сегодня/Facebook)
Российские военные обстреляли из артиллерии Белополье Сумской области в понедельник, 17 июля. Есть жертвы.
Об этом сообщила Сумская ОВА.
Атака россиян продолжалась с 12:35 до 12:39 — всего прозвучали три взрыва.
«В результате обстрела произошло разрушение административного помещения. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется», — заявили в ОВА.
Российские оккупанты регулярно обстреливают пограничные населенные пункты Сумской области. За ночь и утро 17 июля власти зафиксировали девять обстрелов общин и 63 взрыва.
С 15 июля из Сум в Киев начал курсировать первый бесплатный эвакуационный поезд. Глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что ударных группировок российских войск на границе не фиксируют, но угроза авиаударов остается.