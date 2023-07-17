Россияне обстреляли Белополье в Сумской области. Есть разрушения, погибшие и раненые — ОВА 17 июля, 14:59 Российские оккупанты обстреляли Белополье Сумской области (Фото:Николай Зарко/Белополье сегодня/Facebook)

Российские военные обстреляли из артиллерии Белополье Сумской области в понедельник, 17 июля. Есть жертвы.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

Атака россиян продолжалась с 12:35 до 12:39 — всего прозвучали три взрыва.

«В результате обстрела произошло разрушение административного помещения. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется», — заявили в ОВА.

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Российские оккупанты регулярно обстреливают пограничные населенные пункты Сумской области. За ночь и утро 17 июля власти зафиксировали девять обстрелов общин и 63 взрыва.

С 15 июля из Сум в Киев начал курсировать первый бесплатный эвакуационный поезд. Глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что ударных группировок российских войск на границе не фиксируют, но угроза авиаударов остается.

