Взрывы в Сумской области: Силы ПВО уничтожили два вражеских дрона

16 июля, 12:55
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Вражеский беспилотник (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вражеский беспилотник (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В воскресенье, 16 июля, жители Сумской области сообщали о взрывах. Стало известно, что это была работа Сил противовоздушной обороны, которые сбили два российских дрона.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram.

«Сегодня в 9.15 в районе села Верхняя Сыворотка Сумского района средствами ПВО Вооруженных Сил Украины был сбит вражеский БПЛА», — говорится в сообщении.

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Впоследствии Сумская ОВА сообщила о второй вражеской цели за день, уничтоженной нашими защитниками.

«Сегодня в 11.30 средствами ПВО ВСУ был сбит вражеский БпЛА над территорией Сумского района», — отметили в сообщении.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Сумская область ПВО Дроны Война России против Украины

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