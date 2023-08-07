Оккупанты за сутки обстреляли 14 населенных пунктов Сумщины: есть разрушения

7 августа, 06:02
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Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты 21 раз обстреляли Сумскую область.

Россияне атаковали 14 населенных пунктов в Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Середино-Будской, Шалыгинской, Эсманской и Новослободской громадах.

Оккупанты для обстрелов использовали минометы и артиллерию. Было зафиксировано 139 взрывов. В результате обстрелов есть разрушения, люди не пострадали.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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