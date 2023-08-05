Россияне обстреляли Сумскую область: мужчина погиб в собственном дворе

5 августа, 23:50
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Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за последние сутки российские оккупанты 15 раз обстреляли Сумскую область.

Оккупанты били по Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Середино-Будской, Шалыгинской, Эсманской и Новослободской общинам. Было зафиксировано 119 взрывов. Для ударов россияне использовали минометы и артиллерию.

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Председатель Новослободской громады Ольга Гаркавенко в комментарии Суспільному сообщила, что в результате обстрела погиб местный житель.

«Погиб человек в своем дворе — мужчина 1960 года рождения», — сообщила Гаркавенко.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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