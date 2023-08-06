На границе Сумской области с РФ восстановили гуманитарный коридор — Минреинтеграции 6 августа, 18:02 Эвакуация (Фото:Укрзализныця)

В Сумской области возобновил работу гуманитарный коридор Колотиловка — Покровка.

Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Telegram.

По данным министерства, украинцы, которые эвакуируются с временно оккупированных территорий, могут вернуться на подконтрольную территорию Украины через пункт пропуска Колотиловка (Россия) — Покровка (Украина).

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«Со вчерашнего дня пункт пересечения на границе Белгородской и Сумской областей возобновил свою работу», — отметили в министерстве.



В Минреинтеграции отметили, что на границе Украины действует волонтерский гуманитарный центр, где украинцы могут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь. А также остаться на ночь и добраться до Сум или других городов Украины.



В министерстве напомнили, что те, кто желает эвакуироваться из Сумской области, могут воспользоваться специальным эвакуационным поездом Сумы — Киев, который курсирует каждый день. Он отправляется в 06:47 из Сум и прибывает в Киев в 11:41.



Также Укрпошта на вокзале выплачивает каждому украинцу по прибытию 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью, а также 2 тысячи гривен для всех остальных лиц.

Кроме того, в Минреинтеграции отметили, что всех желающих эвакуироваться Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района.

Российские оккупанты регулярно обстреливают Сумскую область. 5 августа Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты 15 раз обстреляли область.

10 июля глава Сумской ОГА Владимир Артюх отметил, что жителей приграничных территорий Сумской области эвакуируют из-за постоянных обстрелов со стороны войск РФ.