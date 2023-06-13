ВСУ уничтожили вражеские позиции, с которых россияне запускали дроны по Украине — видео 13 июня, 19:52 Удар украинских военнослужащих по российским оккупантам (Фото:Скриншот видео Михаил Федоров / Telegram)

Украинские военнослужащие обнаружили место, с которого россияне запускали беспилотники, и эффектно уничтожили вражеские позиции благодаря Mavic 3 и Mavic 3T.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он уточнил, что действия происходили на Сватовско-Купянском направлении.

«Этот кейс о мастерстве операторов. Именно их обучение — важная часть нашего системного подхода к формированию Армии дронов», — заявил он.

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8 июня в комментарии NV Федоров заявил, что опыт внедрения Армии дронов будет распространен и на другие беспилотные платформы