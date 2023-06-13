ВСУ уничтожили вражеские позиции, с которых россияне запускали дроны по Украине — видео
Удар украинских военнослужащих по российским оккупантам (Фото:Скриншот видео Михаил Федоров / Telegram)
Украинские военнослужащие обнаружили место, с которого россияне запускали беспилотники, и эффектно уничтожили вражеские позиции благодаря Mavic 3 и Mavic 3T.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Он уточнил, что действия происходили на Сватовско-Купянском направлении.
«Этот кейс о мастерстве операторов. Именно их обучение — важная часть нашего системного подхода к формированию Армии дронов», — заявил он.
8 июня в комментарии NV Федоров заявил, что опыт внедрения Армии дронов будет распространен и на другие беспилотные платформы