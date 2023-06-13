ВСУ уничтожили вражеские позиции, с которых россияне запускали дроны по Украине — видео

13 июня, 19:52
Поделиться:
Удар украинских военнослужащих по российским оккупантам (Фото:Скриншот видео Михаил Федоров / Telegram)

Удар украинских военнослужащих по российским оккупантам (Фото:Скриншот видео Михаил Федоров / Telegram)

Украинские военнослужащие обнаружили место, с которого россияне запускали беспилотники, и эффектно уничтожили вражеские позиции благодаря Mavic 3 и Mavic 3T.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Читайте также:
«Один вылет беспилотника — уничтожены три танка». Федоров рассказал, как современные технологии изменили войну

Он уточнил, что действия происходили на Сватовско-Купянском направлении.

«Этот кейс о мастерстве операторов. Именно их обучение — важная часть нашего системного подхода к формированию Армии дронов», — заявил он.

Видео дня

8 июня в комментарии NV Федоров заявил, что опыт внедрения Армии дронов будет распространен и на другие беспилотные платформы

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Беспилотники Дроны Михаил Федоров Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X