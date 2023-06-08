Вице-премьер Федоров: Армия дронов — это только старт развития индустрии БПЛА 8 июня, 18:20 Украинские военнослужащие активно используют БПЛА (Фото:Stringer/Reuters)

Опыт внедрения Армии дронов будет распространен и на другие беспилотные платформы, прогнозирует вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Государство поддержало венчурные инвестиции волонтеров в производство дронов для нужд военных, хотя для этого пришлось обойти действующие бюрократические преграды, рассказал вице-премьер во время мероприятия Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины.

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«Мы нарушили все правила и законы, которые только можно было нарушить», — поделился Федоров.

По его словам, чтобы проект Армии дронов стал успешным, министерство провело «краш-тест», изучив реальные потребности Сил обороны.

«Почему столько, какие миссии планируются, на каких участках, какая конверсия уничтожения разведывательных дронов, сколько живет „мавик“, сколько живет коптер, сколько ночных вылетов, какие подтверждения. Нужно было четко разобраться, чтобы спланировать потребности», — отметил вице-премьер.

На первой встрече, вспомнил он, присутствовали около 70 разработчиков, которые претендовали на государственное финансирование. За прошедший год количество законтрактованных комплексов БПЛА украинской разработки в рамках Армии дронов выросло в 15−20 раз.

«И все, по моему мнению, только начинается, это только старт развития индустрии БПЛА», — считает Федоров.

«Есть еще много барьеров, но похожую систему нужно и на других направлениях применять. Мы планируем взять следующее направление — беспилотные платформы», — анонсировал он.

Проект Армия дронов — комплексная программа, которая включает системную закупку беспилотников для украинских военных, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения операторов. За девять месяцев проекта было законтрактовано 3200 комплексов БПЛА на более чем 4 млрд грн.

