«Один вылет беспилотника — уничтожены три танка». Федоров рассказал, как современные технологии изменили войну 8 июня, 18:04 Михаил Федоров назвал фундаментом современной войны связь, систему ситуационной осведомленности и беспилотники (Фото:thedigital.gov.ua)

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время мероприятия Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины рассказал о том, как современные технологии изменили войну.

«С первого дня, с момента вторжения мы активно включены в различные проекты. Один из первых проектов — это, конечно, спутниковая связь и старлинки, то есть мы там начали коммуницировать с компанией SpaceX и продолжаем эту коммуникацию. Я считаю, что есть определенный треугольник — фундамент сетевой войны — это, как раз, связь, спутниковая связь — это большое преимущество. … второе направление — это система ситуационной осведомленности, потому что сегодня, по сути, все поле боя — это определенные объекты, субъекты, и там есть сенсоры, которые помогают получать эту информацию, выводить ее на карту электронную и в режиме реального времени видеть, как передвигается враг, где находятся твои силы, и это позволяет принимать качественные управленческие решения», — заявил Федоров.

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По словам министра цифровой трансформации, сейчас происходит процесс мощной интеграции этих систем в ВСУ.

«Третье направление — это, как раз, БПЛА как наиболее популярный, эффективный сенсор, массовый даже, потому что сегодня у нас много БПЛА используется в Вооруженных силах. Мы сейчас с Вооруженными силами и Министерством обороны наладили определенные системы логистики электронные, видим, как идет рост поставок беспилотных систем. Это важно с точки зрения сенсора, чтобы понимать, что происходит на поле боя, для принятия эффективных решений и для того, чтобы быть меткими, более эффективными», — добавил он.

Федоров подытожил, что треугольник «связь — системы ситуационной осведомленности — БПЛА» сегодня играет важную роль с точки зрения получения информации, потому что «когда ты смотришь на войну через призму этих систем, у тебя вообще меняются правила получения и передачи информации и доктрины применения различного оружия».

«С точки зрения сетевой войны я вижу, что это сегодня фундамент, а чтобы применять эти технологии нужно быстро учиться, обучать военных, обновлять состав людей, которые занимаются обучением. … Сегодня это определенный game changer, который происходит на поле боя», — сказал также министр.

По его словам, он каждое утро получает десятки отчетов с видеоподтверждениями пораженных целей.

«Все — война изменилась. Нет видео — нет уничтожения. … Вот сегодня, только что мы там выложили — на Запорожском направлении один вылет коптера — три уничтоженных танка», — подчеркнул Федоров.