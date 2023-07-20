Россияне их не найдут. Украинский дом в оккупированном Мариуполе подожгли подростки из сопротивления — советник мэра 20 июля, 12:33 В Мариуполе горит Украинский дом (Фото:https://t.me/mrplsprotyv)

«Подростки — это 16−18 лет. Это очень плохо, что в Мариуполе очень легко найти взрывчатку, любой снаряд, гранату. Это не единичные случаи, но самые большие и вопиющие. Это демонстрирует как у мариупольцев, которые ждут деоккупации, рвется терпение и они идут на такие выходки и активные действия. Потому что режим усиливается постоянно: пытаются их убедить, включают различные средства воздействия», — сказал Андрющенко в эфире Радио Свобода.

Видео дня

По его словам, оккупанты уже ищут подростков, но сейчас они в безопасном месте.

«Мы нашли их гораздо быстрее. Понятно, что все меры безопасности приняты. Фактически, их не найдут. На сегодняшний день мы можем это абсолютно точно утверждать, потому что вместе с нашим противником уже приняли необходимые меры для того, чтобы люди были в безопасности», — сказал он.

Андрющенко добавил, что дальше может происходить задержание других мариупольцев.

«Этим „страдает“ оккупационная власть, просто случайными задержаниями кого попало, только чтобы отчитаться», — сказал он.

В среду, 19 июля, в оккупированном Мариуполе произошел пожар во дворце культуры Украинский дом (бывший ДК Металлургов).