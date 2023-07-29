Вывез на кладбище и сжег. Директор киевского инвестфонда жестоко убил экс-руководителя банка Киева — Нацполиция 29 июля, 20:34 Национальная полиция Украины в Черниговской области раскрыла жестокое убийство экс-руководителя банка в Киеве, которое совершил его товарищ из инвестиционного фонда (Фото:cn.npu.gov.ua)

Национальная полиция в Черниговской области сообщила, что в субботу, 28 июля, задержала 51-го летнего мужчину по подозрению в совершении убийства своего 49-летнего товарища, который был экс-руководителем одного из банков столицы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следствие установило, что 18 июля местная жительница Ничеговки обнаружила возле сельского кладбища пепелище, где остались человеческие останки и череп. Полиция провела осмотр места происшествия, нашла ряд вещественных доказательств и следы автомобильных колес.

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Фото: cn.npu.gov.ua

Правоохранители установили, что 49-летний убитый мужчина жил в столице и был бывшим руководителем одного из столичных банков. Полиция смогла установить подозреваемого в преступлении. Им оказался 51-летний товарищ покойного, который является директором инвестиционного фонда с уставным капиталом на сумму в более 500 миллионов гривен.

Следователи смогли восстановить хронологий событий преступления. Оказалось, что в ночь на 13 июля мужчины находились в загородном доме подозреваемого и распивали спиртные напитки. Затем между двумя товарищами возник конфликт, после чего директор инвестфонда схватил полено и забил товарища до смерти.

Полиция сообщает, что подозреваемый захотел скрыть следы преступления. Для этого утром 13 июля он поехал в гипермаркет, где купил горючие вещества и химические средства.

Фото: cn.npu.gov.ua

На следующий день, 14 июля, подозреваемый на собственном внедорожнике отправился в Черниговскую область. Следователи установили, что отец подозреваемого родом из Ничеговки, поэтому мужчина хорошо знал местность. Он привез тело убитого на местное кладбище и сжег его, после чего вернулся домой.

Правоохранители провели обыски и собрали все доказательства, свидетельствующие о причастности фигуранта к совершению этого жестокого убийства.

Следствие квалифицировало это преступление как умышленное убийство (ч. 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемому грозит заключение сроком до 15 лет заключения. Сейчас продолжаются следственные действия.