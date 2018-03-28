Что известно о новом главе НАПК Александре Мангуле

28 марта Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции избрало своим главой Александра Мангула вместо Наталии Корчак, срок полномочий которой истек.
НВ рассказывает, что известно о новом главе НАПК.
Сын бывшего нардепа
Александр Мангул родился 24 июля 1976 года в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Его отец Анатолий Мангул был влиятельным мелитопольским чиновником и мэром этого города. С марта 1998 года по апрель 1998 года Анатолий Мангул был народным депутатом Украины третьего созыва, затем, с 2003 по 2005 год Мангул-старший занимал посты заместителей министров.
В 1999 году Александр Мангул закончил Таврийскую государственную агротехническую академию по специальности экономика.
В 2004 году - Национальную академию государственного управления при президенте Украины, получив квалификацию магистра госуправления.
С 2000 по 2013 год Мангул работал на разных должностях в Министерстве экономического развития и торговли Украины и Государственном комитете Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.
С 2013 до февраля 2014 года работал замглавы правления ЧАО Лисичанский стеклозавод Пролетарий.
В мае 2015 года возглавил Мелитопольскую райгосадминистрацию Запорожской области и занимал эту должность до февраля 2018 года.
В НАПК Мангул был назначен распоряжением Кабинета министров от 17 января 2018 года после увольнения Руслана Радецкого и Руслана Рябошапки, обвинявших Корчак, на тот момент возглавлявшую НАПК, в неэффективной работе.
"Человек президента"
Имя Александра Мангула связывают с президентом Петром Порошенко. Именно Порошенко назначил Мангула на должность главы Мелитопольской райгосадминистрации. Сам Мангул в интервью Местным вестям в 2017 году отмечал, что команда Порошенко рассматривала и вопрос назначения его замглавой Запорожской ОГА, но отказалась от этого решения.
Алексанр Мангул также руководил Мелитопольским районным отделением Блока Петра Порошенко, а на местных выборах осенью 2015 года возглавлял список БПП в районный совет. После вступления в силу закона, запрещающего руководителям государственных администраций членство в партиях, он приостановил свое членство в политсиле.
Александр Мангул рассказывал, что принимал участие в торговых переговорах, которые вел Петр Порошенко (на тот момент министр экономики).
"Для меня это был определенный мастер-класс. Я видел, как формируется переговорная позиция, как расставляются переговорные ловушки, как указывается даже интонацией на цели. Это было хорошим опытом", - отмечал чиновник.
После своего избрания главой НАПК Александр Мангул заявил Украинской правде, что лично не знаком с президентом Порошенко.
"Лично с Петром Порошенко я не знаком и не общался. Единственные встречи, когда я работал в Министерстве экономики и господин Порошенко был министром и были совместные мероприятия... А потом уже было несколько совместных совещаний, которые он проводил как президент, а я был как председатель райгосадминистрации", - пояснил Мангул.
Чем владеет новый глава НАПК
Согласно электронной декларации Александра Мангула за 2017 год, у него есть жена Виктория Мулявка и сын Леонард (по данным Лига.net, у Александра Мангула есть также две дочери от предыдущего брака).
В общей собственности с другими членами семьи у Александра Мангула квартира в Киеве площадью 80,3 квадратных метра. Его жена владеет еще одной квартирой в Киеве площадью 136,8 квадратных метра и машиноместом там же площадью 16,6 квадратных метра. Александр Мангул владеет также гаражом в Киеве площадью 67,6 квадратных метра и имеет право пользования квартирой в Киеве площадью 84,5 метра, которая принадлежит Таисе Мангул и право пользования квартирой в Мелитополе площадью 50,9 квадратных метра, которая принадлежит Виктору Проскурне.
В собственности Александра Мангула находится автомобиль Volkswagen Touareg 2012 года выпуска, стоимость которого на момент приобретения составила 496 тысяч гривен.
За 2017 год в качестве главы Мелитопольской ОГА Александр Мангул заработал 207 тысяч гривен, зарплата за год его жены, которая работает в управлении делами Верховной Рады, составила почти 31 тысячу гривен. Кроме того, Александр Мангул получил почти 7 тысяч гривен процентов по депозиту в Приватбанке, 700 грн дохода от преподавательской деятельности в Таврийском государственном агротехнологическом университете и 11 тысяч гривен помощи при рождении ребенка.
На счету в Приватбанке у Александра Мангула почти 75,7 тысячи гривен, он задекларировал также 22 тысячи евро и 30 тысяч гривен наличными, которые находятся в его собственности и 47 тысяч долларов США, которые принадлежат его жене.
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