Что известно о новом главе НАПК Александре Мангуле

Мангул стал сотрудником НАПК в январе 2018 года и чуть больше чем через два месяца возглавил это ведомство

28 марта Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции избрало своим главой Александра Мангула вместо Наталии Корчак, срок полномочий которой истек.

НВ рассказывает, что известно о новом главе НАПК.

Сын бывшего нардепа

Александр Мангул родился 24 июля 1976 года в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Его отец Анатолий Мангул был влиятельным мелитопольским чиновником и мэром этого города. С марта 1998 года по апрель 1998 года Анатолий Мангул был народным депутатом Украины третьего созыва, затем, с 2003 по 2005 год Мангул-старший занимал посты заместителей министров.

В 1999 году Александр Мангул закончил Таврийскую государственную агротехническую академию по специальности экономика.

В 2004 году - Национальную академию государственного управления при президенте Украины, получив квалификацию магистра госуправления.

С 2000 по 2013 год Мангул работал на разных должностях в Министерстве экономического развития и торговли Украины и Государственном комитете Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

С 2013 до февраля 2014 года работал замглавы правления ЧАО Лисичанский стеклозавод Пролетарий.

В мае 2015 года возглавил Мелитопольскую райгосадминистрацию Запорожской области и занимал эту должность до февраля 2018 года.

В НАПК Мангул был назначен распоряжением Кабинета министров от 17 января 2018 года после увольнения Руслана Радецкого и Руслана Рябошапки, обвинявших Корчак, на тот момент возглавлявшую НАПК, в неэффективной работе.

"Человек президента"

Имя Александра Мангула связывают с президентом Петром Порошенко. Именно Порошенко назначил Мангула на должность главы Мелитопольской райгосадминистрации. Сам Мангул в интервью Местным вестям в 2017 году отмечал, что команда Порошенко рассматривала и вопрос назначения его замглавой Запорожской ОГА, но отказалась от этого решения.

Алексанр Мангул также руководил Мелитопольским районным отделением Блока Петра Порошенко, а на местных выборах осенью 2015 года возглавлял список БПП в районный совет. После вступления в силу закона, запрещающего руководителям государственных администраций членство в партиях, он приостановил свое членство в политсиле.

Александр Мангул рассказывал, что принимал участие в торговых переговорах, которые вел Петр Порошенко (на тот момент министр экономики).

"Для меня это был определенный мастер-класс. Я видел, как формируется переговорная позиция, как расставляются переговорные ловушки, как указывается даже интонацией на цели. Это было хорошим опытом", - отмечал чиновник.

После своего избрания главой НАПК Александр Мангул заявил Украинской правде, что лично не знаком с президентом Порошенко.

"Лично с Петром Порошенко я не знаком и не общался. Единственные встречи, когда я работал в Министерстве экономики и господин Порошенко был министром и были совместные мероприятия... А потом уже было несколько совместных совещаний, которые он проводил как президент, а я был как председатель райгосадминистрации", - пояснил Мангул.

Чем владеет новый глава НАПК

Согласно электронной декларации Александра Мангула за 2017 год, у него есть жена Виктория Мулявка и сын Леонард (по данным Лига.net, у Александра Мангула есть также две дочери от предыдущего брака).

В общей собственности с другими членами семьи у Александра Мангула квартира в Киеве площадью 80,3 квадратных метра. Его жена владеет еще одной квартирой в Киеве площадью 136,8 квадратных метра и машиноместом там же площадью 16,6 квадратных метра. Александр Мангул владеет также гаражом в Киеве площадью 67,6 квадратных метра и имеет право пользования квартирой в Киеве площадью 84,5 метра, которая принадлежит Таисе Мангул и право пользования квартирой в Мелитополе площадью 50,9 квадратных метра, которая принадлежит Виктору Проскурне.

В собственности Александра Мангула находится автомобиль Volkswagen Touareg 2012 года выпуска, стоимость которого на момент приобретения составила 496 тысяч гривен.

За 2017 год в качестве главы Мелитопольской ОГА Александр Мангул заработал 207 тысяч гривен, зарплата за год его жены, которая работает в управлении делами Верховной Рады, составила почти 31 тысячу гривен. Кроме того, Александр Мангул получил почти 7 тысяч гривен процентов по депозиту в Приватбанке, 700 грн дохода от преподавательской деятельности в Таврийском государственном агротехнологическом университете и 11 тысяч гривен помощи при рождении ребенка.

На счету в Приватбанке у Александра Мангула почти 75,7 тысячи гривен, он задекларировал также 22 тысячи евро и 30 тысяч гривен наличными, которые находятся в его собственности и 47 тысяч долларов США, которые принадлежат его жене.

НВ