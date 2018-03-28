В НАПК избрали нового главу

Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) стал Александр Мангул.

Соответствующее решение было принято на заседании НАПК, сообщает Интерфакс-Украина.

За кандидатуру Мангула было отдано 4 голоса.

До этого он занимал должность члена НАПК.

До этого должность главы Нацагентства занимала Наталья Корчак. 26 марта она объявила, что срок ее полномочий заканчивается уже 28 марта.

НАПК создано в 2015 году и призвано для проверки, в частности деклараций чиновников и стиля их жизни, раскрытия любой информации по поводу фактов коррупции или злоупотребления должностью. Запуск работы антикоррупционного агентства было одним из требований Европейского Союза по безвизовому режиму с Украиной.