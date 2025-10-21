«Сливал» координаты ПВО и аэродромов. СБУ заявила о задержании агента ФСБ, который корректировал удары по Киевской и Полтавской областям

СБУ заявила о разоблачении российского шпиона, который передавал врагу данные об оборонных объектах на Киевщине и Полтавщине (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о задержании агента ФСБ, который передавал оккупантам координаты расположения ПВО и аэродромов в Киевской и Полтавской областях. Об этом 21 октября СБУ сообщила в своем Telegram.

По данным следствия, киевлянин, завербованный российской спецслужбой, объезжал регионы на собственном автомобиле, обозначал на картах расположение авиабаз, радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов, а также фиксировал направления и количество вылетов боевой авиации ВСУ.

После этого он «сливал» эту информацию, формируя отчеты в виде скриншотов с комментариями, и отправлял их кураторам в России, пишут в спецслужбе.



СБУ добавили, что оккупанты обратили на него внимание после того, как он публиковал прокремлевские комментарии в Telegram.

Агента задержали «на горячем» во время доразведки возле одного из объектов, отмечают в спецслужбе.

У него изъяли смартфон с доказательствами работы на врага. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.