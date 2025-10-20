СБУ заявила о задержании в Одессе кассира госбанка, которая передавала ФСБ персональные данные военных

Служба безопасности Украины заявила, что задержала в Одессе работницу государственного банка, которая передала ФСБ страны-агрессора России персональные данные военных-клиентов.

В СБУ сообщили, что злоумышленницей оказалась 56-летняя одесситка, которая работала кассиром местного отделения банка.

По данным следствия, больше всего россиян интересовали учредительные сведения военных Сил обороны Украины, которые пользовались услугами банка.

Реклама

В дальнейшем оккупанты планировали использовать эти данные для подготовки терактов, информационных диверсий и вербовочных операций против украинских защитников.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Расследование установило, что во внимание ФСБ женщина попала, когда публиковала антиукраинские комментарии под сообщениями в Telegram-каналах.

При осуществлении кассовых операций агент обращала особое внимание на посетителей в военной форме и с признаками ранений, полученных в боевых действиях. Когда она видела таких клиентов, то безотлагательно докладывала россиянам.

Фото: СБУ

Кроме того, во внерабочее время женщина обходила Одессу и ее окрестности и фотографировала места сосредоточения личного состава ВСУ.

Фото: СБУ

Киберспециалисты СБУ разоблачили агента, задокументировали ее преступления и задержали. Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В СБУ добавили, что сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.