В Украине российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы — СБУ 13 марта, 18:28 Задержание подозреваемого (Фото:СБУ / Facebook)

Бывший проректор одного из высших медицинских учебных заведений Киева сотрудничал с оккупантами и собирал информацию о военнослужащих ВСУ. Его задержали и приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает СБУ.

«После увольнения в 2020 году он переехал во временно оккупированный Крым, где его завербовала ФСБ. За месяц до начала полномасштабного вторжения он вернулся в Киев для выполнения враждебных задач» — говорится в сообщении.

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Предатель собирал для РФ информацию о военнослужащих ВСУ, находившихся на стационарном лечении в военных госпиталях и больницах в Киевской области.

«Кроме этого агент устанавливал контакты с украинскими и иностранными учеными для их последующей вербовки в агентурный аппарат ФСБ. Для поиска „нужных связей“ привлекал своих бывших коллег по работе и выпускников вуза, к которым обращался под предлогом подготовки диссертации», — рассказали в СБУ.

Российская спецслужба обещала ему, что после выполнения всех задач его назначат «заместителем Министра здравоохранения» оккупационной администрации в Крыму. Мужчину задержали в мае прошлого года, а суд признал его виновным в государственной измене. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.