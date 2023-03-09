Агентурная сеть ФСБ. СБУ заявила о задержании вражеских информаторов, которые шпионили за руководством военкоматов Киева — фото
СБУ задержала вражеских информаторов (Фото:ssu.gov.ua)
Служба безопасности Украины разоблачила действующих в разных регионах новых участников агентурной сети ФСБ, злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации ВСУ, а также информировали РФ о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры после ударов.
Об этом говорится в сообщении СБУ в четверг, 9 марта.
«Шестерых российских агентов из этой сети СБУ задержала в конце февраля», — говорится в сообщении.
Ведомство сообщило, что в настоящее время задержаны еще три информатора ФСБ. Они пытались скрыто собирать закрытые сведения вблизи украинских воинских частей.
По информации СБУ, среди фигурантов - житель столичного региона, пытавшийся обнаружить запасной командный пункт руководства территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева.
Спецслужба сообщила, что также фигурант получил задание от ФСБ - попасть под легендой в помещение одного из военкоматов и провести там разведку.
«Другой злоумышленник пошел на сотрудничество с врагом, поскольку рассчитывал на должность в оккупационной администрации в случае захвата части южного региона Украины», — говорится в сообщении.
По данным следствия, информаторы были на дистанционной связи с кадровым сотрудником ФСБ, привлекшим их к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения.
Для коммуникации использовали специально созданный анонимный канал в Telegram.
Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.
Пока фигуранты под стражей. Продолжается расследование.