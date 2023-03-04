Организовывали псевдореферендумы в Луганской области. СБУ сообщила о подозрении 27 депутатам «ЛНР» 4 марта, 13:01 Служба безопасности Украины (Фото:ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины в результате следственных действий сообщила о подозрении 27 депутатам народного совета террористической организации ЛНР, которые причастны к организации незаконного референдума во временно захваченных районах востока Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что в сентябре прошлого года они проголосовали за так называемый «закон о референдуме по вхождению в состав России на правах субъекта РФ». После этого «чиновники» публично призывали местных жителей к участию в фейковом плебисците.

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По данным следствия, в коллаборационной деятельности подозревается «депутат» нескольких «созывов», одновременно являющийся руководителем созданной агрессором «Федерации профсоюзов ЛНР».

По указанию Кремля он обязывал председателей профсоюзных организаций агитировать рабочих местных предприятий за поддержку «присоединение» региона к составу РФ.

Еще одна коллаборантка координировала работу незаконных избиркомов в захваченных городах Антрацитовского района Луганской области. Она лично призвала местных жителей принять участие в псевдореферендуме и проголосовать в пользу России.

Этим и другим фигурантам доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 ( посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 5 ст. 111−1 ( коллаборационная деятельность).

Приспешникам РФ грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Отмечается, что всего СБУ установила личности уже более 90 организаторов фейкового референдума в Луганской области.