Организовывали псевдореферендумы в Луганской области. СБУ сообщила о подозрении 27 депутатам «ЛНР»
Служба безопасности Украины (Фото:ssu.gov.ua)
Служба безопасности Украины в результате следственных действий сообщила о подозрении 27 депутатам народного совета террористической организации ЛНР, которые причастны к организации незаконного референдума во временно захваченных районах востока Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Отмечается, что в сентябре прошлого года они проголосовали за так называемый «закон о референдуме по вхождению в состав России на правах субъекта РФ». После этого «чиновники» публично призывали местных жителей к участию в фейковом плебисците.
По данным следствия, в коллаборационной деятельности подозревается «депутат» нескольких «созывов», одновременно являющийся руководителем созданной агрессором «Федерации профсоюзов ЛНР».
По указанию Кремля он обязывал председателей профсоюзных организаций агитировать рабочих местных предприятий за поддержку «присоединение» региона к составу РФ.
Еще одна коллаборантка координировала работу незаконных избиркомов в захваченных городах Антрацитовского района Луганской области. Она лично призвала местных жителей принять участие в псевдореферендуме и проголосовать в пользу России.
Этим и другим фигурантам доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 110 ( посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ч. 5 ст. 111−1 ( коллаборационная деятельность).
Приспешникам РФ грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Отмечается, что всего СБУ установила личности уже более 90 организаторов фейкового референдума в Луганской области.