Агент ФСБ, который шпионил в Госкосмосе, получил 15 лет заключения

По материалам Службы безопасности Украины к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили агента ФСБ, который передавал стране-агрессору России секретную информацию из Государственного космического агентства Украины (ГКАУ).

Как сообщает СБУ, контрразведка и следователи спецслужбы задержали предателя весной 2025 года во время одного из совещаний в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Согласно материалам следствия, российская спецслужба завербовала чиновника в 2024 году. Для этого ФСБ использовала его жену, которая живет в Ростове-на-Дону и сотрудничает с оккупационными властями.

Агент имел доступ к чувствительной информации, представляющей интерес для российской разведки, в частности — данных о спутниковых снимках и местонахождении стратегически важных объектов оборонной промышленности Украины. Также он собирал сведения о локации складов с боеприпасами и заводов, изготавливающих высокоточное вооружение, отметили в СБУ.

Следствие установило, что мужчина согласился сотрудничать с ФСБ за финансовое вознаграждение. Кроме того, он планировал переехать в Россию после выхода на пенсию в 2025 году.

Во время обысков правоохранители изъяли у него мобильный телефон с доказательствами работы на спецслужбы РФ.

Суд признал фигуранта виновным в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины) и назначил максимальное наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал Telegram-канал Оперативный ВСУ, фигурантом мог быть сотрудник космического агентства Леонид Касторский.