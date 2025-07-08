Завербовали через сайт знакомств. СБУ заявила о задержании агента РФ, которая планировала взорвать популярный отель в Ровно

8 июля, 10:28
Злоумышленницей оказалась 49-летняя местная жительница, которую россияне завербовали через сайт знакомств (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины во вторник, 8 июля, заявила, что задержала агента страны-агрессора России, которая планировала взорвать популярный отель в Ровно.

В СБУ сообщили, что женщина по заказу российских спецслужб оставила самодельное взрывное устройство (СВУ) в одном из номеров отеля.

По данным следствия, фигурантка установила в комнате миникамеру с удаленным доступом для оккупантов, чтобы зафиксировать подрыв. В дальнейшем россияне хотели дистанционно активировать СВП с помощью звонка на телефон, которым была снаряжена взрывчатка.

Однако, как отметили в СБУ, российского агента задержали «на горячем», когда она в спешке выезжала из отеля. Украинская спецслужба также обезвредила взрывчатку.

Расследование установило, что подготовкой теракта занималась 49-летняя местная жительница, которую российские оккупанты завербовали через сайт знакомств. После этого агент получила координаты схронов, из которых забрала готовую взрывчатку и ключ от гостиничного номера.

В то же время женщина по инструкции спецслужбиста РФ купила на хозяйственных рынках подручные средства для изготовления еще одной взрывчатки для других терактов.

Во время обысков в доме задержанной изъяли телефон с доказательствами ее работы на Россию и компоненты для второй взрывчатки.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас женщина находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Ровно Отель Теракт Война России против Украины Российская агентура

