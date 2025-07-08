Завербовали через сайт знакомств. СБУ заявила о задержании агента РФ, которая планировала взорвать популярный отель в Ровно
Злоумышленницей оказалась 49-летняя местная жительница, которую россияне завербовали через сайт знакомств (Фото: СБУ)
Служба безопасности Украины во вторник, 8 июля, заявила, что задержала агента страны-агрессора России, которая планировала взорвать популярный отель в Ровно.
В СБУ сообщили, что женщина по заказу российских спецслужб оставила самодельное взрывное устройство (СВУ) в одном из номеров отеля.
По данным следствия, фигурантка установила в комнате миникамеру с удаленным доступом для оккупантов, чтобы зафиксировать подрыв. В дальнейшем россияне хотели дистанционно активировать СВП с помощью звонка на телефон, которым была снаряжена взрывчатка.
Однако, как отметили в СБУ, российского агента задержали «на горячем», когда она в спешке выезжала из отеля. Украинская спецслужба также обезвредила взрывчатку.
Расследование установило, что подготовкой теракта занималась 49-летняя местная жительница, которую российские оккупанты завербовали через сайт знакомств. После этого агент получила координаты схронов, из которых забрала готовую взрывчатку и ключ от гостиничного номера.
В то же время женщина по инструкции спецслужбиста РФ купила на хозяйственных рынках подручные средства для изготовления еще одной взрывчатки для других терактов.
Во время обысков в доме задержанной изъяли телефон с доказательствами ее работы на Россию и компоненты для второй взрывчатки.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Сейчас женщина находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.