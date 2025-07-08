СБУ заявила о задержании подполковника запаса Сил обороны, который шпионил для РФ в Сумской области

Пресс-служба СБУ сообщает, что по результатам спецоперации в Сумской области был задержан глубоко законспирированный агент ФСБ, который шпионил возле передовой и формировал собственную группу информаторов.

«Фигурантом оказался бывший военнослужащий, подполковник запаса одной из составляющих Сил обороны Украины. По материалам дела, после увольнения со службы на законных основаниях в 2023 году, он впоследствии пошел на сотрудничество с врагом», — говорится в сообщении правоохранителей.

Следствие утверждает, что с учетом воинского звания и боевого опыта агента, его вербовкой занимался один из руководителей пограничного управления ФСБ. За успешно проведенную вербовочную операцию российский спецслужбист получил генеральское звание.

Подозреваемый входил в состав агентурной сети ФСБ, которая была нейтрализована в апреле этого года на Сумщине, добавили в СБУ. Тогда сотрудники СБУ задержали гражданина РФ и его сообщника, которые собирали разведданные для прорыва российских диверсантов на территорию Шосткинского района.

«Агент-подполковник действовал отдельно от других. Он собирал информацию о дислокации Сил обороны, воюющих на передовой. Для этого фигурант „втемную“ использовал знакомых среди украинских воинов, с которыми дружил после увольнения со службы», — добавил он.

Мужчина параллельно помогал куратору создавать новую агентурную сеть на границе Сумской области из действующих и бывших военных, узнали правоохранители.

«Задачей агента было выявить „единомышленников“ среди своих знакомых. Дальнейшую вербовку „кандидатов“ должны были осуществлять российские спецслужбисты. В случае успешных „собеседований“, фигурант должен был переправлять кандидатов для инструктажа в РФ», — добавил он.

СБУ задержали возможного агента на этапе подбора нового участника вражеской ячейки. У мужчины изъят телефон с доказательствами работы на ФСБ.

СБУ сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины по ч. 2 ст. 111 о государственной измене, совершенной в условиях военного положения и ч. 2 ст. 332 о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.