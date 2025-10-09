Хотел «накрыть» электроподстанции. СБУ заявила о задержании агента ФСБ, который собирал данные для ракетного удара по Миргороду

На Полтавщине разоблачили агента ФСБ, готовившего атаку РФ на Миргород (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о задержании агента Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) на Полтавщине, собиравшего данные для нового массированного ракетного удара по Миргороду. Об этом СБУ сообщила 9 октября в своем Telegram.

По данным следствия, он передавал российским спецслужбам координаты объектов оборонной и энергетической инфраструктуры города с целью «накрыть» баллистическими ракетами большинство электроподстанций, питающих райцентр.

СБУ отмечает, что мужчину завербовали представители ФСБ через Telegram. Получив задание, он искал в Миргороде электроподстанции, пункты размещения украинских военных и другие стратегические объекты.

Все локации он обозначал на Google-картах и отправлял своему куратору из пограничного управления ФСБ в Псковской области, добавляют в спецслужбе.

СБУ разоблачила злоумышленника и задержала его при попытке сфотографировать одну из запасных позиций Сил обороны. Правоохранители также приняли дополнительные меры безопасности, чтобы защитить объекты, которые могли стать целями российской разведки.

Во время обыска у агента изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом. Ему объявлено подозрение в государственной измене, совершенной во время военного положения (часть 2 статьи 111 Уголовного Кодекса Украины).

Он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.