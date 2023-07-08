«Обратного пути уже не будет». Сергей Рахманин — о достижениях Украины за 500 дней масштабной борьбы с РФ и ближайшем будущем. Интервью 8 июля, 18:53 NV Премиум Украинский военнослужащий вблизи города Бахмут. (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Прошло уже 500 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

NV подготовил 12 потрясающих цифр, которые наиболее точно описывают, как прошли эти 500 дней — какой была цена для Украины и расплата для врага.

Своеобразные итоги во время интервью Radio NV подвел и народный депутат из фракции Голос, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

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— 23 февраля 2022 года у нас был полузамороженный конфликт на Донбассе, когда по нам стреляли, а мы не могли отвечать, был аннексирован Крымский полуостров. Сейчас 18% территории оккупировано, тысячи убитых, разрушенные города. В какой точке войны мы сейчас находимся?

— Трудно сказать, в какой точке мы находимся, потому что непонятно, что мы считаем конечной точкой. Я бы сказал так. Если мы говорим об определенных итогах, об определенном анализе, то надо отдельно разделять и анализировать государство, Вооруженные силы и народ, общество. Это не означает, что что-то существенно отличается, просто это не тождественные понятия.

Если мы говорим о государстве, то главные итоги этих 500 дней заключаются в том, что государство Украина за это время не просто выстояло, доказало свою жизнеспособность, в чем, кстати, сомневались не только наши враги, но и наши партнеры.

Я напомню, что они и не скрывали в начале полномасштабного вторжения, что у них есть сомнение относительно реальной боеспособности Вооруженных сил Украины. И так же у них было сомнение относительно жизнеспособности украинского государства, украинского института управления.

— Как говорили в американских новостях, не вопрос, выдержит ли Украина, а вопрос в том, как быстро Россия нас захватит.

— Да. И поэтому система управления не развалилась, система управления выдержала все нагрузки и продолжает выдерживать. Можно сколько угодно критиковать, есть очень много и обоснованных и безосновательных поводов для критики, но она существует, она функционирует. То есть система управления выдержала этот экзамен.

Более того: если мы говорим о государстве Украина, произошло очень существенное изменение, которое нам казалось абсолютно фантастическим 500 дней назад. Украина наконец, впервые в своей новейшей истории, впервые с момента провозглашения государственной независимости, стала не просто объектом, а субъектом геополитики.

Да, это далось огромной ценой, это далось в условиях, максимально отдаленных от комфортных, но украинское руководство, Украина, как государство, как геополитический игрок, как актор — это фактор, с которым считаются, который может навязывать свою повестку дня, который инициирует эту повестку дня, который участвует в огромном количестве различных международных процессов и геополитических треков; кого-то он раздражает, кого-то — беспокоит, кто-то с этим борется, кто-то радуется. Но Украина — субъект политики. Мы все об этом мечтали и сейчас это происходит.