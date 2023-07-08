Десять правил главнокомандующего. К 50-летию Валерия Залужного NV напоминает, во что он верит и как действует, чтобы ВСУ могли освободить Украину 8 июля, 08:10 Сюжет Валерий Залужный в Верховной Раде 28 июня 2023 года, в День конституции Украины (Фото:Офис президента Украины)

8 июля исполняется 50 лет Валерию Залужному, Главнокомандующему Вооруженных сил Украины, имя которого за полтора года полномасштабного вторжения РФ запомнил весь мир.

«Посреди этого хаоса [полномасштабного вторжения РФ] Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стал тем военным разумом, в котором нуждалась его страна. Благодаря его лидерству украинские вооруженные силы смогли быстро адаптироваться и завладеть инициативой на поле боя […]. Его работа останется в истории», — так писал о Залужном его частый собеседник Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США, когда в мае 2022 года журнал TIME включил украинского генерала в свой список 100 самых влиятельных людей мира.

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Через несколько месяцев, в сентябре 2022-го портрет Залужного появился уже на обложке TIME — это был первый случай с начала большой войны с РФ, когда главнокомандующий ВСУ пообщался с прессой. Материал издания был посвящен успешному контрнаступлению ВСУ в Харьковской области, хотя раскрывал также личность Валерия Залужного и его путь в украинской армии. С тех пор все большие интервью генерала можно пересчитать на пальцах одной руки, и каждый раз Залужный общался со СМИ лишь тогда, когда для этого были чрезвычайные причины.

В декабре 2022 года генерал дал резонансное интервью The Economist, в котором предупредил о подготовке России к новому наступлению и отметил крайнюю потребность украинских сил в бронетехнике и средствах ПВО. К годовщине вторжения в феврале 2023 года Залужный подвел итоги года в интервью Дмитрию Комарову (цитаты из него были включены в февральский фильм, полная версия вышла в мае). И лишь в июне главнокомандующий ВСУ поговорил с американским изданием The Washington Post, чтобы резко отреагировать на заявления западных военных чиновников, дипломатов и аналитиков о якобы «медленных» темпах продвижения украинских военных в контрнаступлении.

В каждом из этих разговоров Залужный озвучивал вещи и принципы, которые являются определяющими для него лично и для стратегии Украины в войне в целом. По случаю 50-летия Валерия Залужного NV собрал их в одном материале.

Біографія Валерія Залужного в головних фактах

Враг

Валерий Залужный убежден что, опыт предыдущих лет войны с РФ подготовил Украину к полномасштабному вторжению: «Все, что мы делали, когда началась полномасштабная агрессия, — это реализовывали не только знания, которые мы уже имели в 2014 году, но и навыки и опыт, полученные с тех пор. И самый важный опыт, который у нас был и который мы практикуем почти как религию — это то, что россиян и любых других врагов надо убивать. Только убивать. И не бояться, самое главное, этого делать. И это то, что мы делаем», — заявил он в декабрьском интервью The Economist.

«Советщина» в украинской армии

«Советская армия жила в Вооруженных силах Украины долго. И еще где-то там есть отголоски. Не до конца она завершила свое существование. Сейчас уже, когда идут тяжелые бои, когда многие процессы связаны друг с другом, это трудно сделать, но мои подчиненные знают: если я где-то найду представителя советской армии на любой должности, то долго разбираться не буду», — рассказал Залужный Комарову.

Современное лидерство в вооруженных силах

«Советская армия превозносила и навязывала одно понятие: командир. Но быть командиром и лидером — это не одно и то же. При всем уважении к [российскому генералу Сергею] Суровикину, если посмотреть на него, то это обычный командующий времен Петра I, скажем так, держиморда. Смотришь на него — и понимаешь, что ты либо выполняешь задание, либо тебе п**дец. Мы давно поняли, что это не работает. И особенно осознали это в 2014 году, когда 21-летние лейтенанты пришли командовать людьми в возрасте 50−60 лет. Конечно, у нас были свои держиморды, которые пытались наводить порядок кулаками и бицепсами, но в украинской армии это не работает на 100%. Быть нормальным всегда можно. Быть нормальным означает оставаться человеком в любой ситуации — это самое главное. Остаться человеком, стать лидером. Быть умнее, сильнее, талантливее, и именно таким образом пытаться управлять людьми. Это моя религия» — из интервью The Economist.

Персональный оппонент

«В России есть один человек, военачальник, которого я постоянно читаю. Сейчас его не публикуют, но мне интересно его мнение как военного. Это генерал [армии РФ, начальник Генштаба РФ Валерий] Герасимов. Он сильный, коварный, непредсказуемый. Одним словом, это сильный враг, которого нам, военным, надо уважать ради победы», — подчеркнул Залужный в разговоре с Комаровым.

Планирование операций и обратная связь

«Я доверяю своим генералам. С начала войны я уволил десятерых, потому что они не были готовы к такому. Еще один застрелился. Я доверяю [командующему Сухопутными войсками Александру] Сырскому. Если он говорит, что ему нужна еще одна бригада, значит, ему действительно нужна еще одна бригада. Я вовсе не думаю, что я здесь самый умный. Я должен слушать и слушаю тех, кто в полях. Потому что инициатива именно там», — подчеркнул Залужный зимой 2022 года.

Победа

«Наша победа — это однозначно освобождение всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть свободной. Но этого мало. Украина как государство должна сделать все, чтобы все, что произошло и началось 24 февраля, никогда не повторилось. Должна быть отстроена такая военная институция, которая никогда […] не даст возможности россиянам повторить все. Победа для нас — это освобожденная территория и мощные, сверхсовременные, боеспособные и, наверное, очень большие Вооруженные Силы Украины, которые не дадут РФ повторить то, что произошло и то, что происходит сейчас», — заявил Залужный в годовщину большого вторжения.

В противном случае, говорил он за полгода до того журналу TIME, Украина рискует получить лишь паузу в войне. «Зная то, что я знаю о россиянах не понаслышке, [могу сказать, что] наша победа не будет финалом. Наша победа позволит перевести дыхание и подготовиться к следующей войне», — отмечал он в разговоре с американским журналом еще год назад, когда поток военной помощи Украине еще не был таким значительным.

Контрнаступление и его темпы

В недавнем интервью WP Валерий Залужный не стал скрывать, что его раздражают заявления о якобы «медленных» темпах наступательных операций ВСУ летом 2023 года и напомнил союзникам Украины: «Это не шоу, которое весь мир смотрит и где делает ставки или что-то вроде того. Каждый день, каждый метр дается кровью. […] Без полного обеспечения [необходимым вооружением] эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, возможно, не так быстро, как хотелось бы зрителям шоу, но это их проблемы».

За полгода до этого Залужный предупреждал, что возможности любого наступления будут зависеть от ресурсов, которые получат ВСУ: «Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Когда мы что-то планируем, как и россияне, нам необходимы ресурсы для этого. Тогда, если ваша [начальная] позиция правильная и вы принимаете правильные решения, вы можете ожидать правильного результата. Мне нужно 300 танков, 600−700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля [2022 года]. Но я не могу этого сделать с двумя бригадами».

Самолеты для ВСУ

«Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Зачем? Мне не нужны 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Было бы достаточно очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет. Потому что враг использует авиацию другого поколения. Это все равно, что мы бы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все сказали бы: «Вы что, с ума сошли?» — эмоционально отметил Залужный критическую потребность ВСУ в разговоре с Washington Post.

Личный ориентир

В интервью The Economist Валерий Залужный рассказал, что обычно держит рядом в кабинете портрет покойного генерал-полковника Геннадия Воробьева, командующего Сухопутными войсками ВСУ в 2009—2014 годах и ректора Национального университета обороны Украины, который внезапно умер от сердечного приступа в 2017 году, когда ему было всего 55 лет.

«Это был человек, который пользовался огромным уважением в армии. Для чего мне его портрет? Когда я спокоен, когда дела идут хорошо, это фото обычно лежит лицом вниз, мне не нужно на него смотреть. Когда я в чем-то сомневаюсь, я снова его ставлю. Я поворачиваюсь и смотрю на него, пытаясь понять, как поступил бы в этой ситуации Геннадий Воробьев», — рассказал Залужный журналистам The Economist.

Память о цене

«Я человек с сердцем, и то, что эмоции на лице и в поведении не выдают человеческой боли, ничего не значит. На самом деле, сердце — оно чувствует, и очень болезненно, даже сейчас. […] Я всегда возвращаюсь к телефонной книге, где вижу просто очень много фамилий тех, кого уже нет, и не могу ничего сделать с этими записями. Я еще не готов к этому. Когда-то, наверное, все сделаю для того, чтобы удалить этого человека из телефона навсегда, но не получится удалить из памяти и своего сердца. Это очень трудно», — признался главнокомандующий ВСУ в интервью Дмитрию Комарову.

«Пока все держится на плечах простых людей. Все победы, которые были, они были добыты жизнями наших украинцев, которые положили свою жизнь, освободив Херсон, освобождая Харьковскую, Черниговску, Сумскую, Киевскую области и Киев», — напомнил Залужный в том же разговоре.