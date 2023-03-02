Голосовали за признание «Л/ДНР». В Украине будут судить более 40 депутатов Госдумы РФ

2 марта, 12:37
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В Украине будут судить 41 депутата Госдумы РФ (Фото:СБУ)

В Украине будут судить 41 депутата Госдумы РФ (Фото:СБУ)

СБУ сообщила, что собрала безоговорочные доказательства вины 41 депутата Госдумы РФ, способствовавших захвату части восточных регионов Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в четверг, 2 марта.

В ведомстве заявили, что 15 февраля 2022 года эти депутаты поддержали постановление об обращении к российскому диктатору Путину с просьбой признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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Также через неделю они проголосовали за ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» между страной-агрессором и террористическими организациями «Л/ДНР».

"Тем самым чиновники способствовали реализации кремлевского плана по захвату Украины", - добавили в ведомстве.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили российским депутатам о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и направили в суд обвинительные акты.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Полный список из вышеупомянутых депутатов:

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  • Аксененко Александр Сергеевич, 08.03.1986 г.р.
  • Берулава Михаил Николаевич, 03.08.1950 г.р.
  • Бессонов Евгений Иванович, 26.11.1968 г.р.
  • Бифов Анатолий Жамалович, 07.01.1963 г.р.
  • Блоцкий Владимир Николаевич, 10.11.1977 г.р.
  • Васильев Николай Иванович, 28.03.1958 г.р.
  • Вассерман Анатолий Александрович, 09.12.1952 г.р.
  • Власов Василий Максимович, 27.06.1995 г.р.
  • Гаврилов Сергей Анатольевич, 27.01.1966 г.р.
  • Гартунг Валерий Карлович, 12.11.1960 г.р.
  • Горелкин Антон Вадимович, 22.01.1982 г.р.
  • Горохов Андрей Юрьевич, 13.01.1960 г.р.
  • Гурулев Андрей Викторович, 16.10.1967 г.р.
  • Дамдинцурунов Вячеслав Анатольевич, 21.09.1977 г.р.
  • Данчикова Галина Иннокентьевна, 13.08.1954 г.р.
  • Демченко Иван Иванович, 27.09.1960 г.р.
  • Дзюба Виктор Викторович, 10.08.1977 г.р.
  • Димов Олег Дмитриевич, 08.03.1968 г.р.
  • Догаев Ахмед Шамханович, 18.08.1965 г.р.
  • Долуда Николай Александрович, 10.06.1952 г.р.
  • Дорошенко Андрей Николаевич, 10.03.1977 г.р.
  • Дрожжина Юлия Николаевна, 01.03.1990 г.р.
  • Дроздов Александр Сергеевич, 01.11.1970 г.р.
  • Дьяконова Татьяна Ивановна, 22.04.1970 г.р.
  • Евтюхова Елена Александровна, 07.08.1970 г.р.
  • Езубов Алексей Петрович, 10.02.1948 г.р.
  • Ефимов Виталий Борисович, 04.04.1940 г. р.
  • Жуков Александр Дмитриевич, 01.06.1956
  • Затулин Константин Федорович, 07.09.1958
  • Захаров Константин Юрьевич, 31.03.1973 г.р.
  • Зубарев Виктор Владиславович, 20.02.1961 г.р.
  • Ивановский Олег Иванович, 05.06.1966
  • Иванов Максим Анатольевич, 24.11.1967 г.р.
  • Иванов Максим Евгеньевич, 23.05.1987 г.р.
  • Ивенская Ирина Валентиновна, 22.07.1972 г.р.
  • Канаев Алексей Валерьянович, 30.08.1971 г.р.
  • Карлов Георгий Александрович, 04.01.1971 г.р.
  • Карпов Анатолий Евгеньевич, 23.05.1951 г.р.
  • Скоч Андрей Владимирович, 30.01.1966 г.р.
  • Скриванов Дмитрий Станиславович, 15.08.1971 г.р.
  • Ткачев Антон Олегович, 31.03.1994 г.р.
https://www.youtube.com/watch?v=cd5v7-N2TII
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Госдума Война России против Украины

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