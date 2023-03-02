Голосовали за признание «Л/ДНР». В Украине будут судить более 40 депутатов Госдумы РФ
В Украине будут судить 41 депутата Госдумы РФ (Фото:СБУ)
СБУ сообщила, что собрала безоговорочные доказательства вины 41 депутата Госдумы РФ, способствовавших захвату части восточных регионов Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в четверг, 2 марта.
В ведомстве заявили, что 15 февраля 2022 года эти депутаты поддержали постановление об обращении к российскому диктатору Путину с просьбой признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Также через неделю они проголосовали за ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» между страной-агрессором и террористическими организациями «Л/ДНР».
"Тем самым чиновники способствовали реализации кремлевского плана по захвату Украины", - добавили в ведомстве.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили российским депутатам о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и направили в суд обвинительные акты.
Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Полный список из вышеупомянутых депутатов:
- Аксененко Александр Сергеевич,
08.03.1986г.р.
- Берулава Михаил Николаевич,
03.08.1950г.р.
- Бессонов Евгений Иванович,
26.11.1968г.р.
- Бифов Анатолий Жамалович,
07.01.1963г.р.
- Блоцкий Владимир Николаевич,
10.11.1977г.р.
- Васильев Николай Иванович,
28.03.1958г.р.
- Вассерман Анатолий Александрович,
09.12.1952г.р.
- Власов Василий Максимович,
27.06.1995г.р.
- Гаврилов Сергей Анатольевич,
27.01.1966г.р.
- Гартунг Валерий Карлович,
12.11.1960г.р.
- Горелкин Антон Вадимович,
22.01.1982г.р.
- Горохов Андрей Юрьевич,
13.01.1960г.р.
- Гурулев Андрей Викторович,
16.10.1967г.р.
- Дамдинцурунов Вячеслав Анатольевич,
21.09.1977г.р.
- Данчикова Галина Иннокентьевна,
13.08.1954г.р.
- Демченко Иван Иванович,
27.09.1960г.р.
- Дзюба Виктор Викторович,
10.08.1977г.р.
- Димов Олег Дмитриевич,
08.03.1968г.р.
- Догаев Ахмед Шамханович,
18.08.1965г.р.
- Долуда Николай Александрович,
10.06.1952г.р.
- Дорошенко Андрей Николаевич,
10.03.1977г.р.
- Дрожжина Юлия Николаевна,
01.03.1990г.р.
- Дроздов Александр Сергеевич,
01.11.1970г.р.
- Дьяконова Татьяна Ивановна,
22.04.1970г.р.
- Евтюхова Елена Александровна,
07.08.1970г.р.
- Езубов Алексей Петрович,
10.02.1948г.р.
- Ефимов Виталий Борисович,
04.04.1940г. р.
- Жуков Александр Дмитриевич, 01.06.1956
- Затулин Константин Федорович, 07.09.1958
- Захаров Константин Юрьевич,
31.03.1973г.р.
- Зубарев Виктор Владиславович,
20.02.1961г.р.
- Ивановский Олег Иванович, 05.06.1966
- Иванов Максим Анатольевич,
24.11.1967г.р.
- Иванов Максим Евгеньевич,
23.05.1987г.р.
- Ивенская Ирина Валентиновна,
22.07.1972г.р.
- Канаев Алексей Валерьянович,
30.08.1971г.р.
- Карлов Георгий Александрович,
04.01.1971г.р.
- Карпов Анатолий Евгеньевич,
23.05.1951г.р.
- Скоч Андрей Владимирович,
30.01.1966г.р.
- Скриванов Дмитрий Станиславович,
15.08.1971г.р.
- Ткачев Антон Олегович,
31.03.1994г.р.