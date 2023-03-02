Голосовали за признание «Л/ДНР». В Украине будут судить более 40 депутатов Госдумы РФ 2 марта, 12:37 В Украине будут судить 41 депутата Госдумы РФ (Фото:СБУ)

СБУ сообщила, что собрала безоговорочные доказательства вины 41 депутата Госдумы РФ, способствовавших захвату части восточных регионов Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в четверг, 2 марта.

В ведомстве заявили, что 15 февраля 2022 года эти депутаты поддержали постановление об обращении к российскому диктатору Путину с просьбой признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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Также через неделю они проголосовали за ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» между страной-агрессором и террористическими организациями «Л/ДНР».

"Тем самым чиновники способствовали реализации кремлевского плана по захвату Украины", - добавили в ведомстве.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили российским депутатам о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и направили в суд обвинительные акты.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Полный список из вышеупомянутых депутатов:



Аксененко Александр Сергеевич, 08.03.1986 г.р.

г.р. Берулава Михаил Николаевич, 03.08.1950 г.р.

г.р. Бессонов Евгений Иванович, 26.11.1968 г.р.

г.р. Бифов Анатолий Жамалович, 07.01.1963 г.р.

г.р. Блоцкий Владимир Николаевич, 10.11.1977 г.р.

г.р. Васильев Николай Иванович, 28.03.1958 г.р.

г.р. Вассерман Анатолий Александрович, 09.12.1952 г.р.

г.р. Власов Василий Максимович, 27.06.1995 г.р.

г.р. Гаврилов Сергей Анатольевич, 27.01.1966 г.р.

г.р. Гартунг Валерий Карлович, 12.11.1960 г.р.

г.р. Горелкин Антон Вадимович, 22.01.1982 г.р.

г.р. Горохов Андрей Юрьевич, 13.01.1960 г.р.

г.р. Гурулев Андрей Викторович, 16.10.1967 г.р.

г.р. Дамдинцурунов Вячеслав Анатольевич, 21.09.1977 г.р.

г.р. Данчикова Галина Иннокентьевна, 13.08.1954 г.р.

г.р. Демченко Иван Иванович, 27.09.1960 г.р.

г.р. Дзюба Виктор Викторович, 10.08.1977 г.р.

г.р. Димов Олег Дмитриевич, 08.03.1968 г.р.

г.р. Догаев Ахмед Шамханович, 18.08.1965 г.р.

г.р. Долуда Николай Александрович, 10.06.1952 г.р.

г.р. Дорошенко Андрей Николаевич, 10.03.1977 г.р.

г.р. Дрожжина Юлия Николаевна, 01.03.1990 г.р.

г.р. Дроздов Александр Сергеевич, 01.11.1970 г.р.

г.р. Дьяконова Татьяна Ивановна, 22.04.1970 г.р.

г.р. Евтюхова Елена Александровна, 07.08.1970 г.р.

г.р. Езубов Алексей Петрович, 10.02.1948 г.р.

г.р. Ефимов Виталий Борисович, 04.04.1940 г. р.

г. р. Жуков Александр Дмитриевич, 01.06.1956

Затулин Константин Федорович, 07.09.1958

Захаров Константин Юрьевич, 31.03.1973 г.р.

г.р. Зубарев Виктор Владиславович, 20.02.1961 г.р.

г.р. Ивановский Олег Иванович, 05.06.1966

Иванов Максим Анатольевич, 24.11.1967 г.р.

г.р. Иванов Максим Евгеньевич, 23.05.1987 г.р.

г.р. Ивенская Ирина Валентиновна, 22.07.1972 г.р.

г.р. Канаев Алексей Валерьянович, 30.08.1971 г.р.

г.р. Карлов Георгий Александрович, 04.01.1971 г.р.

г.р. Карпов Анатолий Евгеньевич, 23.05.1951 г.р.

г.р. Скоч Андрей Владимирович, 30.01.1966 г.р.

г.р. Скриванов Дмитрий Станиславович, 15.08.1971 г.р.

г.р. Ткачев Антон Олегович, 31.03.1994 г.р.