ВНО-2019: историю Украины не сдали 16% абитуриентов Сегодня, 15:54 Цей матеріал також доступний українською УЦОКО История Украины была обязательна для всех абитуриентов УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал результаты внешнего независимого оценивания по истории Украины, географии и химии.

Как сообщили в пресс-службе УЦОКО, комиссия установила пороговый балл по истории Украины — 27, по географии — 26, по химии — 16.

Отмечается, что историю Украины сдали 84% абитуриентов, географию — 89,57%, химию — 86%.

Бланки ответов по трем предметами будут размещены на информационных страницах участников до 24 июня.

Напомним, основная сессия ВНО-2019 началась 21 мая и закончилась 13 июня.

Минобразования уже обнародовало результаты ВНО по украинскому языку, математике, биологии и иностранным языкам.

Обязательный украинский язык не сдали 16% абитуриентов.



