ВНО-2019: историю Украины не сдали 16% абитуриентов
Украинский центр оценивания качества образования обнародовал результаты внешнего независимого оценивания по истории Украины, географии и химии.
Как сообщили в пресс-службе УЦОКО, комиссия установила пороговый балл по истории Украины — 27, по географии — 26, по химии — 16.
Отмечается, что историю Украины сдали 84% абитуриентов, географию — 89,57%, химию — 86%.
Бланки ответов по трем предметами будут размещены на информационных страницах участников до 24 июня.
Напомним, основная сессия ВНО-2019 началась 21 мая и закончилась 13 июня.
Минобразования уже обнародовало результаты ВНО по украинскому языку, математике, биологии и иностранным языкам.
Обязательный украинский язык не сдали 16% абитуриентов.