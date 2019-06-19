Минобразования обнародовало результаты успешности ВНО по биологии и иностранным языкам Сегодня, 11:49 Цей матеріал також доступний українською УЦОКО Основная сессия ВНО завершилась 13 июня УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования определил порог «сдал/не сдал» по биологии, а также английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам.

По иностранным языкам пороговый бал установили на уровне 19, по биологии — 23.

Английский язык сдали 87,3% абитуриентов, немецкий — 79,4%, французский — 87,7%, испанский — 83,3%, биологию — 91%.

Участники тестирования смогут ознакомиться со скан-копиями своих бланков ответов. Бланки ответов по иностранным языкам и биологии будут размещены на информационных страницах участников до 21 июня.

Напомним, основная сессия ВНО-2019 началась 21 мая и закончилась 13 июня.

