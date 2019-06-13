ВНО-2019: украинский язык не сдали 16% абитуриентов, математику — почти 18% Сегодня, 14:02 Цей матеріал також доступний українською УЦОКО Стали известны результаты успешности ВНО по трем предметам УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования определил пороговые баллы «сдал/не сдал» для Внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике и физике.

Как сообщили в пресс-службе Минобразования, по украинскому языку пороговый балл составил 23, по математике — 11, по физике — 13.

Его преодолели: по украинскому языку и литературе — 84% абитуриентов, по математике — 81,83%, по физике — 85%. Остальные не набрали минимальное количество балов и не сдали тестирование.

14 июня на информационных страницах участников будут размещены результаты ВНО по указанным предметам.

Участники тестирования смогут ознакомиться со скан-копиями своих бланков ответов. Они будут размещены на информационных страницах 17 июня.

Напомним, основная сессия ВНО-2019 началась 21 мая и заканчивается 13 июня.