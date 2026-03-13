Зеленський прибув до Парижа

13 березня, 08:55
Зеленський прибув до Парижа для зустрічі з Макроном (Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

Зеленський прибув до Парижа для зустрічі з Макроном (Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 13 березня, прибув до французької столиці — Парижа.

Про це повідомив його речник Сергій Никифоров, пише Суспільне.

У Парижі Зеленський планує зустрітись із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Раніше повідомлялось, що в п’ятницю Зеленський зустрінеться в Парижі з Макроном для обговорення підтримки України та посилення тиску на Росію.

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Лідери планують обговорити поточну ситуацію, заходи з оборони України та боротьбу з тіньовим флотом Росії. Також президенти обговорять умови справедливого і тривалого миру та підсумки зобов’язань коаліції рішучих щодо гарантій безпеки.

12 березня Зеленський відвідав Бухарест з офіційним візитом, де зустрівся з президентом Нікушором Даном та прем'єр-міністром Іліє Боложаном. Він також відвідав центр підготовки пілотів F-16.

Редактор: Софія Хушвахтова

Теги:   Франція Париж Візит Володимир Зеленський Еммануель Макрон

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