Зеленський у п’ятницю зустрінеться з Макроном у Парижі — ЗМІ

Зеленський і Макрон обговорять посилення тиску на Росію у Парижі (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Український президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 13 березня, зустрінеться з французьким президентом Еммануелем Макроном у Парижі для обговорення підтримки України та посилення тиску на Росію.

Про це у четвер, 12 березня, пише BFMTV, посилаючись на джерело в офісі президента Франції.

За їхніми даними, лідери обговорять поточну ситуацію, підтримку Франції та європейських партнерів у обороні України, а також засоби щодо посилення тиску на Росію, зокрема протидію її тіньовому флоту.

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Окрім цього, президенти обговорять «умови справедливого і тривалого миру та підіб'ють підсумки щодо зобов’язань, взятих у рамках коаліції рішучих щодо гарантій безпеки».

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9 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що документи щодо гарантій безпеки для України вже готові. Згодом глава держави підписав указ про рішення РНБО від 30 січня щодо гарантій безпеки для України.

Видання Politico писало, що Україна побоюється, що не зможе покладатися на гарантії безпеки від союзників у рамках будь-якої потенційної мирної угоди, тому має бути готовою стояти самотужки, як «сталевий дикобраз», щоб РФ не напала знову.

13 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Київ отримав інформацію від Вашингтона про готовність ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі США.

14 лютого Зеленський зазначив, що США запропонували Україні гарантії безпекина 15 років, однак Україна хоче гарантії безпеки на 20−30 років.

28 лютого керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що на останніх переговорах російська сторона погодилася прийняти гарантії безпеки для України, які пропонують США, і буде змушена їх поважати.