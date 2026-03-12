В пріоритеті — розблокування кредиту ЄС у €90 млрд. ЗМІ дізнались, про що завтра говоритимуть Зеленський та Макрон

Франція продовжить роботу над розблокуванням кредиту на 90 мільярдів євро, з огляду на засідання Європейської ради наступного тижня. Це питання буде обговорюватися під час візиту президента України Володимира Зеленського до Парижу.

Про це Суспільному повідомило джерело в Єлисейському палаці.

«Попри угоду [лідерів ЄС на саміті в грудні], зараз з’явилися перешкоди, і ми будемо працювати над їх усуненням разом з усіма нашими партнерами до засідання Європейської ради наступного тижня», — повідомив співрозмовник видання.

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На питання, чи буде президент Еммануель Макрон просити Зеленського ремонтувати нафтопровід Дружба для полегшення ухвалення позики, посадовець відповів, що рішення вже прийнято.

«Нафтопровід був пошкоджений, у всякому разі, були пошкоджені установки, що дозволяють нам працювати, і сьогодні перерва в роботі є результатом ударів, завданих Росією. І саме Росія повинна нести за це відповідальність. Ми, звичайно, зробимо все, щоб допомогти українським властям вийти переможцями з цієї дискусії з нашими угорськими та словацькими партнерами», — сказало джерело.

Військова підтримка та подальша співпраця Франції та України в оборонній сфері також будуть обговорюватися лідерами. Акцентуватимуть на дронах, зазначив співрозмовник.

«Міністерка збройних сил кілька тижнів тому відвідала Україну, щоб конкретно продовжити розвиток цієї французько-української співпраці, яка набуває нового значення також у контексті війни в Ірані, завдяки унікальному досвіду, яким володіє Україна і який вона вирішила надати нашим союзникам і країнам Перської затоки, а також Сполученим Штатам. Це розвиток, який ми вітаємо і заохочуємо», — сказав він.

Раніше французький телеканал BFMTV повідомив, що Зеленський у п’ятницю, 13 березня, зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Будапешт продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

Головною перепоною з боку Угорщини наразі є питання про відновлення транзиту російської нафти до країни трубопроводом Дружба, який було пошкоджено російським ракетним ударом 27 січня. Будапешт вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти, українська влада це заперечує.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти 26 лютого натякнув на можливість піти на поступки, якщо ЄС офіційно оцінить збитки, завдані нафтопроводу Дружба на території України.