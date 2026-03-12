Зеленський прибув із візитом до Румунії

12 березня, 11:20
Президент України Володимир Зеленський (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент України Володимир Зеленський (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 березня, прибув із візитом до Бухареста.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров у коментарі Укрінформу.

Він розповів, що у рамках візиту Зеленський зустрінеться з президентом Румунії Нікушором Даном і премʼєр-міністром Іліє Боложаном.

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Президент України також відвідає у Румунії центр підготовки пілотів винищувачів F-16.

Після візиту до Румунії глава держави вирушить до Франції.

Раніше французький телеканал BFMTV повідомив, що Зеленський у п’ятницю, 13 березня, зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

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За даними телеканалу, лідери обговорять поточну ситуацію, підтримку Франції та європейських партнерів в обороні України, а також засоби посилення тиску на Росію, зокрема протидію її тіньовому флоту.

Крім того, Зеленський та Макрон обговорять «умови справедливого і тривалого миру та підіб'ють підсумки щодо зобов’язань, взятих у рамках коаліції рішучих щодо гарантій безпеки».

Редактор: Єва Сластнова

Теги:   Володимир Зеленський Румунія Франція Нікушор Дан Бухарест

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