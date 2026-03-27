Пов’язані з Іраном хакери зламали пошту директора ФБР та злили його листування за 10 років

Хакери, пов’язані з Іраном , зламали особисту електронну пошту директора ФБР Кеша Пателя та оприлюднили частину його листування, повідомляє Reuters .

Відповідальність за інцидент взяла на себе хакерська група Handala Hack Team. На своєму сайті вони заявили, що Патель тепер опинився серед жертв, акаунти яких були успішно зламані.

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Представник Мін'юсту підтвердив агенції, що особиста пошта директора ФБР справді була скомпрометована, а матеріали, що з’явились в інтернеті, виглядають справжніми.

ФБР не прокоментувало ситуацію, а хакери також не зв’язалися для надання додаткових коментарів.

Handala позиціонує себе як пропалестинська хакерська група, але західні експерти з кібербезпеки вважають, що це один із кількох псевдонімів, під якими діють підрозділи іранської кіберрозвідки.

Не так давно ця ж група заявила про злам американської медичної компанії Stryker з Мічигану, стверджуючи, що вони видалили великий обсяг даних компанії.

Reuters не змогла самостійно перевірити автентичність викладених листів. Однак особиста адреса Gmail, яку Handala називає зламаною, збігається з адресою, пов’язаною з Пателем у попередніх витоках даних — це підтвердила компанія District 4 Labs, яка спеціалізується на розвідці даркнету.

Серед опублікованих матеріалів, згідно з даними Reuters, є особисті фотографії директора ФБР та листування, як особисте, так і робоче. Листи датуються 2010−2019 роками.

У 2025 році пов’язані з Іраном хакери погрожували оприлюднити багато електронних листів, викрадених в оточення президента США Дональда Трампа, після того, як розповсюдили попередню партію у ЗМІ напередодні американських виборів 2024 року.

Хакери стверджували, що мали приблизно сотню гігабайтів електронних листів з акаунтів керівниці апарату Білого дому С’юзі Вайлз, адвокатки Трампа Ліндсі Галліган, радника Трампа Роджера Стоуна та порнозірки Стормі Деніелс, яка судилася з президентом США. Хакери не описували змісту електронних листів.