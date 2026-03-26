Міністерство війни США готує для президента Дональда Трампа варіанти «фінального удару» по Ірану, які можуть включати як наземні операції, так і масштабну кампанію бомбардувань території країни.

Про це у четвер, 26 березня, повідомляє Axios з посиланням на джерела.

Зазначається, що Трамп матиме чотири варіанти для вибору:

Вторгнення або блокування острова Харк, який є головним експортним центром іранської нафти.

Вторгнення на острів Ларак, що має стратегічне значення для контролю Іраном Ормузької протоки, де розташовані іранські бункери, ударні засоби, радари, що відстежують рух суден.

Захоплення стратегічних островів Абу-Муса і двох менших островів, що перебувають під контролем Ірану, хоча Об'єднані Арабські Емірати також претендують на ці території.

Блокування або захоплення суден, що експортують іранську нафту через східну частину Ормузької протоки.

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Американські військові також розробили плани для операцій на території Ірану, зокрема для захоплення високозбагаченого урану, що зберігається на іранських ядерних об'єктах, додали джерела.

Замість складних і ризикованих наземних операцій США можуть вибрати варіант масштабних авіаударів по іранських об'єктах, щоб ускладнити доступ Ірану до урану. Однак Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо реалізації цих сценаріїв, і чиновники Білого дому підкреслюють, що потенційні наземні операції є лише «гіпотетичними».

23 березня президент США Дональд Трамп повідомляв, що Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику».

«Ми дуже хочемо укласти угоду. Це має бути хороша угода: більше жодних воєн, жодної ядерної зброї. У них більше не буде ядерної зброї. Вони на це погоджуються. Без цього ніякої угоди не буде», — зазначав Трамп.

24 березня ізраїльське видання Ynet повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори зі США. Перед цим же Тегеран відкидав заяви про будь-які прямі перемовини з Вашингтоном. Зокрема, МЗС Ірану називало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

25 березня видання The New York Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Сполучені Штати через Пакистан направили Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході.

Джерела видання повідомили, що загальні положення американського плану стосуються іранської програми балістичних ракет і ядерної зброї.

Своєю чергою іранський режим висунув власну пропозицію про припинення вогню — з вимогою військових репарацій і зі збереженням свого суверенітету над Ормузькою протокою.